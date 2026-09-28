Seksi ei näyttänyt lisäävän vaarallista verensokerin laskun riskiä tyypin 1 diabetesta sairastavilla, kertoo pieni puolalaistutkimus. Verensokeri saattoi seksin jälkeen kuitenkin joko laskea tai nousta.

Seksiin liittyvä fyysinen rasitus voi herättää tyypin 1 diabetesta sairastavissa huolta hypoglykemiasta eli liian matalasta verensokerista. Eräässä tutkimuksessa noin kolmannes tyypin 1 diabetesta sairastavista nuorista aikuisista kertoi pelkäävänsä hypoglykemiaa seksin aikana.

Aiempi tieto on kuitenkin perustunut kyselyihin ja haastatteluihin. Varsovan lääketieteellisen yliopiston tutkijat selvittivät nyt jatkuvan glukoosiseurannan avulla, mitä verensokerille todella tapahtuu seksin yhteydessä, tutkimustiedotteessa kerrotaan.

Tutkimukseen osallistui 12 tyypin 1 diabetesta sairastavaa aikuista, joista seitsemän oli naisia ja viisi miehiä. Osallistujien mediaani-ikä oli 36 vuotta.

Kolmen kuukauden aikana osallistujat merkitsivät yhdyntäkerrat glukoosinseurantasovellukseensa. Tutkijat tarkastelivat verensokeria kahden tunnin ajalta ennen seksiä ja kuuden tunnin ajan sen jälkeen. Aineistoon kertyi yhteensä 110 seksikertaa.

Verensokeri saattoi laskea tai nousta

Yhdelläkään tutkimukseen osallistuneella ei havaittu yhdynnän yhteydessä kliinisesti merkittävää hypoglykemiaa.

Verensokeri kuitenkin muuttui seksin jälkeen. Noin 58 prosentissa kerroista se laski keskimäärin 27 prosenttia. Lopussa 42 prosentissa kerroista verensokeri puolestaan nousi keskimäärin 34 prosenttia.

Jokaisella osallistujalla havaittiin sekä verensokerin nousua että laskua eri seksikertojen yhteydessä.

Yöllä harrastettuun seksiin liittyi keskimäärin pieni verensokerin lasku. Päivällä vastaavaa muutosta ei havaittu.

Verensokerin eli veressä olevan glukoosin muutoksiin näyttivät olevan yhteydessä myös lähtötaso ja painoindeksi. Jos veren glukoosipitoisuus oli suuri ennen yhdyntää, lasku oli suurempi tai mahdollinen nousu vähäisempi. Jos osallistujalla oli painoindeksi 25 tai suurempi, verensokerin lasku oli suurempi.

Sen sijaan muutokset eivät riippuneet siitä, käyttikö osallistuja insuliinipumppua vai insuliinipistoksia tai kuinka kauan hän oli sairastanut diabetesta.

Pelko voi vaikuttaa seksielämään

Tutkimus oli pieni, mutta tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, ettei seksi lisää tyypin 1 diabetesta sairastavilla kliinisesti merkittävän hypoglykemian riskiä edes öisin.

Tutkijat pitävät havaintoa tärkeänä myös elämänlaadun kannalta. Hypoglykemian pelko voi saada diabetesta sairastavan välttelemään seksiä ja läheisyyttä.

Tutkijat muistuttavat lisäksi, että tutkimukseen osallistuneet käyttivät jatkuvaa glukoosinseurantaa. Ilman sitä tyypin 1 diabetesta sairastava ei välttämättä huomaa seksin tai muun toiminnan yhteydessä ilmenevää hypoglykemiaa.

Tutkimus esitellään tällä viikolla Euroopan diabetestutkijoiden EASD-vuosikokouksessa Milanossa.

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Lähde: EASD