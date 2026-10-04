Ensimmäisestä syyslomaviikosta on tulossa tavanomaista lämpimämpi. Meteorologi Pekka Poudan mukaan terminen kesä saa jatkoa, mutta auringonpaisteesta haaveileville ennusteessa on huonompia uutisia.

Koulujen ensimmäinen syyslomaviikko on alkamassa, ja MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta ennustaa ensimmäisille lomailijoille lämpötilojen puolesta varsin suotuisaa säätä.

Pouta arvioi Huomenta Suomessa, että ilmavirtaus käy enimmäkseen etelän suunnalta.

– Tämähän näyttää hyvältä. On keskimääräistä lämpöisempää, Pouta sanoo.

Lämpöä saattaa riittää niin paljon, että osassa Suomea, jo poikkeuksellisen pitkään jatkunut terminen kesä, voi venyä edelleen.

Harmaata, sumuista ja suttuista

Lämpö ei kuitenkaan tarkoita aurinkoista syyslomakeliä.

Poudan mukaan maanantaina 5. lokakuuta alkavasta ensimmäisestä syyslomaviikosta näyttäisi tulevan hieman keskimääräistä sateisempi. Sateita liikkuu ajoittain Suomen yli.

– Ei ole välttämättä mitenkään aurinkoista, vaikka se korkeapaine on lähellä. Sää on pikemminkin harmaa, sumuinen ja suttuinen, Pouta kuvailee.

Kostea ja harmaa sää voikin olla ensimmäisen syyslomaviikon yleiskuva ja auringon verhoutuminen harmauteen voi latistaa tunnelman.

Sää saattaa aiheuttaa pettymyksen myös ruskan ystäville. Poudan mukaan ensi viikon tiistain ja keskiviikon vaiheilla tuuli voi yltyä niin voimakkaaksi, että se repii runsaasti lehtiä puista.

Loppuviikolle on puolestaan tulossa sadealue, mutta sen tarkka sijainti on vielä epävarma.