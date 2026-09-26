Tutkimustulosten perusteella yöllisellä valoaltistuksella voi olla vaikutusta sydänterveyteen.
Yöllinen altistuminen valolle saattaa olla yhteydessä sydämen rakenteen ja toiminnan muutoksiin, kertoo yli 11 000 aikuista käsittänyt tutkimus. Tutkimuksesta uutisoi Science Alert.
European Heart Journal -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat vertasivat öisin yli kolmen luksin valolle altistuneita ihmisiä niihin, jotka nukkuivat lähes täydellisessä pimeydessä.
Enemmän yöaikaista valoa saaneilla havaittiin muutoksia sydämen rakenteessa ja toiminnassa. Sydämen vasemman kammion seinämä oli paksuuntunut. Myös sydänlihaksen toiminnassa havaittiin muutoksia, jotka voivat olla varhaisia merkkejä sydämen toimintahäiriöstä. Muutoksia löytyi myös sydämen oikeasta kammiosta ja vasemmasta eteisestä.
Tutkimuksessa hyödynnettiin brittiläisen UK Biobank -tietokannan aineistoa. Osallistujien altistumista valolle mitattiin viikon ajan ranteessa pidettävillä valoantureilla. Sydämen rakennetta ja toimintaa tutkittiin magneettikuvauksilla.
Tutkimusta johtaneen professori mukaan kyse on niin sanotusta sydämen uudelleenmuovautumisesta
. Vastaavia muutoksia voidaan nähdä esimerkiksi silloin, kun sydän joutuu pitkäaikaisen stressin tai vaurion kohteeksi. Sydän pyrkii sopeutumaan stressiin, mutta pitkällä aikavälillä muutokset voivat heikentää sen toimintaa ja altistaa sydämen vajaatoiminnalle.
Makuuhuone kannattaa pitää mahdollisimman pimeänä.Shutterstock
Tutkijat nostavatkin yöaikaisen valon mahdolliseksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijäksi.
Makuuhuoneen pimeyteen voikin olla syytä kiinnittää huomiota. Yöaikaista valoa voi vähentää esimerkiksi pimennysverhoilla tai unimaskilla.
Tutkijat havaitsivat myös, että lyhyempi yöuni saattoi selittää osan yövalon ja sydämen muutosten välisestä yhteydestä. Tilastollisessa analyysissä unen pituus selitti noin 25–50 prosenttia havaituista muutoksista.
Yksi mahdollinen selitys on se, että valo häiritsee elimistön vuorokausirytmiä. Yöaikaisen valon tiedetään vähentävän nukahtamista ja unirytmiä säätelevän melatoniinin eritystä. Valo saattaa myös lyhentää unta, mikä puolestaan voi kuormittaa sydäntä.
Tutkimus oli kuitenkin havainnoiva, joten sen perusteella ei voida päätellä, että yöllinen valo itsessään aiheuttaisi sydämen muutoksia tai sydän- ja verisuonitauteja. Yhteyden taustalla olevien mekanismien selvittämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta.
Erillisessä, niin ikään European Heart Journal -julkaisussa esitellyssä yli 73 000 ihmisen analyysissä suurin yöaikaiselle valolle altistuminen oli yhteydessä myös suurempaan sydän- ja verisuonitautien riskiin.
Eniten yöllä valolle altistuneilla havaittiin 29 prosenttia suurempi sydämen vajaatoiminnan, 15 prosenttia suurempi eteisvärinän, 24 prosenttia suurempi sydäninfarktin ja 33 prosenttia suurempi aivohalvauksen riski. Myös riski kuolla sydän- ja verisuonitautiin oli 26 prosenttia suurempi 8–10 vuoden seurannan aikana.
10:28Myös Terveystalon unilääkäri Janne Kanervisto suosittelee kotitalouksia himmentämään valoja iltaa kohden. Kanerviston mukaan yöllä tulisi olla pilkkopimeää. Entä miten aamulla kannattaa toimia, että piristyy? Katso koko haastattelu videolta!