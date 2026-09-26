Tutkimustulosten perusteella yöllisellä valoaltistuksella voi olla vaikutusta sydänterveyteen.

Yöllinen altistuminen valolle saattaa olla yhteydessä sydämen rakenteen ja toiminnan muutoksiin, kertoo yli 11 000 aikuista käsittänyt tutkimus. Tutkimuksesta uutisoi Science Alert.

European Heart Journal -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat vertasivat öisin yli kolmen luksin valolle altistuneita ihmisiä niihin, jotka nukkuivat lähes täydellisessä pimeydessä.

Enemmän yöaikaista valoa saaneilla havaittiin muutoksia sydämen rakenteessa ja toiminnassa. Sydämen vasemman kammion seinämä oli paksuuntunut. Myös sydänlihaksen toiminnassa havaittiin muutoksia, jotka voivat olla varhaisia merkkejä sydämen toimintahäiriöstä. Muutoksia löytyi myös sydämen oikeasta kammiosta ja vasemmasta eteisestä.

Yöaikainen valo kannattaa minimoida

Tutkimuksessa hyödynnettiin brittiläisen UK Biobank -tietokannan aineistoa. Osallistujien altistumista valolle mitattiin viikon ajan ranteessa pidettävillä valoantureilla. Sydämen rakennetta ja toimintaa tutkittiin magneettikuvauksilla.

Tutkimusta johtaneen professori mukaan kyse on niin sanotusta sydämen uudelleenmuovautumisesta