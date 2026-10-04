– Power Stageni ei ollut kovin hyvä, mutta tämä on koko kauden tulosta. Meillä on ollut paljon epäonnea viime ralleissa rengasrikkojen myötä, mikä teki elämästämme paljon vaikeampaa. Tämä on helpotus, Evans tunnelmoi.

– Elfyn on tehnyt enemmän töitä kuin kukaan muu. Se on ollut niin monta kertaa lähellä. Tässä on se ero vielä, että Elfyn alkaa olla oman uransa loppupuolella ja Oliver taas alkupuolella. Varovasti sanottuna, jos mestaruus ei olisi nyt tullut Elfynille, sitä ei varmaan koskaan olisi tullut. Ehkä tässä elämässä karma oli se, joka antoi sen hänelle. Oli hänen aikansa ottaa se, Latvala summaa.