Elfyn Evans kruunattiin ensimmäistä kertaa urallaan rallin maailmanmestariksi dramaattisten vaiheiden jälkeen.
Evans lähti kauden päätöskisaan tukevasta pistejohdosta, mutta jo avauspäivän jälkeen oli selvää, että lähtöpaikan myötä kisasta tulisi Evansille vaikea, mikä avasi näin iskunpaikan Sami Pajarille ja Oliver Solbergille.
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Lopulta Solberg oli se, joka tarttui tuohon iskunpaikkaan. Ruotsalaistähti ajoi läpi viikonlopun huikeasti, ja kun rengasrikko pilasi Evansin sunnuntain, olisi Solbergille riittänyt mestaruuteen vain ajaa Power Stagella nopeammin kuin Evans.
Sen Solberg oli tekemässä aina viimeisiin mutkiin asti, kunnes hän lipsautti ajovirheen seurauksena ulos. Ulosajon myötä Evans kruunattiin maailmanmestariksi.
– Power Stageni ei ollut kovin hyvä, mutta tämä on koko kauden tulosta. Meillä on ollut paljon epäonnea viime ralleissa rengasrikkojen myötä, mikä teki elämästämme paljon vaikeampaa. Tämä on helpotus, Evans tunnelmoi.
Evans oli jo varma, että mestaruus lipeää Solbergille ja hänen kohtalonaan olisi jo kuudennen kerran olla MM-kakkonen. Toisin kuitenkin kävi.