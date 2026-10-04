Ravitsemusterapeutti vinkkaa helpon tavan lisätä kalaa ruokavalioon.
Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa neuvotaan vähentämään lihavalmisteiden, kuten leikkeleiden, käyttöä. Moni suomalainen on kuitenkin tottunut syömään leivän päällä esimerkiksi kinkkua, kalkkunaa tai muita lihaleikkeleitä.
Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen vinkkasi Huomenta Suomessa, että leikkeleiden tilalle kannattaa kokeilla välillä myös kalasäilykkeitä.
– Se olisi erittäin hyvä idea, Laatikainen totesi, kun häneltä kysyttiin, voisiko leikkeleen korvata esimerkiksi purkkimuikulla.
Laatikainen nostaa hyviksi vaihtoehdoiksi muikun lisäksi esimerkiksi sardiinit ja makrillin sekä erilaiset kotimaiset kalasäilykkeet.
– Ne ovat kyllä erittäin hyviä noiden lihajalosteiden sijaan, Laatikainen sanoo.
Yksi asia kannattaa kuitenkin huomioid: Laatikaisen mukaan savustetut kalasäilykkeet ovat usein muita vaihtoehtoja suolaisempia. Esimerkiksi muikku itsessään sopii hänen mukaansa erittäin hyvin leivän päälle, mutta savustetun version sijaan kannattaa suosia välillä vähemmän suolaista vaihtoehtoa.
Katso jutun yllä olevalta videolta, mitä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoo kalasäilykkeiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista!
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