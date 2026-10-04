Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala yritti lohduttaa viime metreillä ulosajanutta Oliver Solbergia.

MM-rallikausi 2026 päättyi dramaattisimmalla mahdollisella tavalla, kun mestaruuteen matkalla ollut Oliver Solberg rysäytti ulos vain noin 250 metriä ennen maalia.

Solberg sai autonsa vielä maaliin ja piti näin osakilpailuvoittonsa, mutta mestaruus lipesi tallitoveri Elfyn Evansille.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala oli erikoiskokeen maalissa seuraamassa dramaattista ratkaisua.

– Kellotin siinä ja sekunnit menivät niin, että 25 yli hänen pitäisi olla maalissa. Silloin pölähti. Sitten auto tulee, mutta kymmenen sekuntia meni yli. Ei vitsi voi olla totta. Mitä täällä tapahtui? Aivan epäuskoinen tunne, Latvala kertaa MTV Urheilulle.

Latvala oli ensimmäisten joukossa lohduttamassa murtunutta Solbergia.

– Hän oli heti aivan itku silmässä. Se tunne on se, että olet kaikkesi antanut, mutta et saavuttanut sitä, mitä halusit. Olet henkisesti aivan loppu. Yritin nostaa Oliverin tunnetta niin paljon kuin pystyin, mutta siinä hetkessä ei paljoa sanat auta, Latvala sanoo.

– Se ottaa lujille nyt. Hän sanoi, että ajoi kaasu pohjassa yli, mutta se ei ihan riittänyt. Totta kai hän nyt käy päässään läpi sitä, että jos hän olisi vähän jarruttanut. Yritin sanoa hänelle, että hän on sarjan nopein kuljettaja ja sinusta tulee moninkertainen maailmanmestari. Mutta aikasi ei vain ollut vielä, Latvala kertaa sanojaan.

Latvala on omankin ajouransa aikana kokenut monia rajuja pettymyksiä. Tallipomo uskoo, että Solberg sulattelee pettymystään omissa oloissaan seuraavat päivät.

– Se ottaa tuollaisen viikon verran, että se tuntuu pahalta. Kun alkaa keskittyä uuteen kauteen, se helpottaa. Siinä menee oma aikansa nyt. Täytyy saada omaa aikaa ja rauhoittua. Ei varmaan hirveästi halua olla ihmisten kanssa tekemisissä. Se romahdus tuntuu niin pahalta.