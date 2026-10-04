Toyotan ruotsalaistähti Oliver Solberg oli murtunut mies dramaattisen ulosajonsa jälkeen.

Solberg ajoi Sardiniassa upean viikonlopun ja nousi 21 pisteen takamatkalta jopa kiinni maailmanmestaruuteen. Ruotsalaistähti oli rallin päätöserikoiskokeella menossa selvästi Evansin edelle ja täten maailmanmestariksi, mutta vain noin 250 metriä ennen maalia Solberg ajoi ulos tieltä.

Ulosajon myötä maailmanmestaruus, joka näytti jo olevan Solbergin ulottuvilla, lipesikin pois hänen käsistään.

– Ei sillä väliä, kuinka lähellä se oli. Yritin parhaani koko viikonlopun. Puskin todella lujaa loppuun asti antaakseni itselleni mahdollisuuden. Tämä sattuu paljon. Menetin isoimman unelmani, murtunut Solberg harmittelee MTV Urheilulle.

Vaikka mestaruutta ei Solbergille nyt tullutkaan, suhtautuu hän omaan suoritukseensa ylpeästi, sillä ennen päätöskisaa tuskin kukaan osasi odottaa Solbergin nousevan vielä näinkin lähelle maailmanmestaruutta.

– Ehkä en tähän viikonloppuun tullessa ajatellut, että minulla olisi mahdollisuuksia. Olen silti todella ylpeä voitosta ja siitä, että annoin itselleni mahdollisuuden. Yritin parhaani. En voi tehdä muuta. Tämä tekee kipeää, mutta se on elämää, Solberg veistelee.

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