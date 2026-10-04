MTV Uutiset on paikan päällä Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen punaiselle matolla.
MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman punaisella matolla ennen lähetyksen alkua klo 17.55 alkaen.
Voit katsoa punaisen maton haastattelut tämän artikkelin yllä olevalta videolta.
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TTK:n viides livelähetys nähdään tänään 4. lokakuuta. Livelähetyksessä nähdään tähtiparit, uudistunut TTK-orkesteri ja Ernest Lawson juontajaparinsa Veronica Verhon kanssa.
Tanssisuorituksia arvioivat tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja