Ilmastonmuutoksesta johtuva meren pinnan nousu on huolestuttanut tutkijoita jo pitkään. Samaan aikaan monia maailman rannikkoalueita uhkaa toinenkin asia, nimittäin maaperän vajoaminen.
Maaperän vajoamista voi tapahtua luonnollisten prosessien kautta tai sitten ihmisten toiminnan seurauksena.
Vajoaminen on kuitenkin erittäin haitallista rannikkoalueilla, joissa uhkana ovat tulviminen ja vauriot infrastruktuurille.
Tiedesivusto Science Alert kertoo tuoreesta tutkimuksesta, jossa Yhdysvaltojen rannikkoalueiden pystysuuntaista liikehdintää tarkkailtiin 190 miljoonan tarkastelupisteen kautta.
Mittauksia maaperän korkeuden vaihtelusta otettiin pääasiassa satelliittien lähettämien tutkasignaalien avulla. Tiedot osoittivat, että vuosina 2007–2020 rannikkoalueiden maaperän vajoaminen oli laajalle levinnyttä.
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Tutkijoiden mukaan peräti 71,5 prosenttia Yhdysvaltojen rannikkoalueista vajoaa nopeammin kuin yhden millimetrin vuosittain. Suurimmat vajoamisnopeudet havaittiin Meksikonlahdella.
Lähes puolet Yhdysvaltain rannikkoalueista havaittiin vajoavan kahdella millillä vuosittain. Yli 23 prosenttia rannikkoalueista vajosi ainakin kolme millimetriä vuosittain.