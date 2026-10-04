Oulussa on sammutettu katoksessa palamaan syttynyttä sähköautoa.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo saaneensa hälytyksen liikennevälinepalosta Oulun Ritaharjuun tänään iltapäivällä puoli viiden aikaan.

Kohteessasähköauto oli syttynyt omakotitalon katoksessa palamaan. Palo ei levinnyt ajoneuvosta rakennukseen eikä ajoneuvossa ei ollut syttymishetkellä ihmisiä. Palosta ei koitunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai sammutettua palon.

Pelastuslaitoksen mukaan palon syttymissyyksi epäillään ajoneuvossa ollutta irtaimistoa. Pelastuslaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että palon aiheuttajasta on "pieni epäilys", mutta tarkemmin asiaa ei voida kommentoida.

Palo ei kuitenkaan johtunut itse autosta. Ajoneuvon akusto ei palanut eikä osallistunut paloon.

Ajoneuvo vahingoittui palossa käyttökelvottomaksi.