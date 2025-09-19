Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Sheinissä myydyn kuntopallon turvallisuuspuutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla verkkoalusta Sheinillä myydyn harmaan kuntopallon riskistä terveydelle.

Tukein mukaan kuntopallo sisältää ftalaattia yli sallitun määrän. Kyseinen ftalaatti luokitellaan lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

Testattu tuote oli kokoa 65 cm ja sen eränumero oli 2024.10.27.

Tuote neuvotaan poistamaan käytöstä heti. Shein pyytää kuluttajia palauttamaan pallon.

Tukesin yhteydenoton jälkeen Shein on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä ja loppukäyttäjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

Tukesin kuva tyhjästä pallosta.Tukes