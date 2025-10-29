Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa ulkomaisissa verkkokaupoissa myytyjen vauvanvaatteiden riskistä.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla JoJo Maman Bébe -merkkisten vauvanvaatteiden takaisinvedosta.

Vauvanvaatteissa on havaittu riski, että painonappi irtoaa normaalin käytön aikana tai terävä reuna paljastuu, kun kiinnike irtoaa. Tämä voi Tukesin mukaan aiheuttaa pieniä viiltoja, pistovammoja tai tukehtumisvaaran, jos irronnut osa niellään.

Tukes neuvoo poistamaan vaatteet välittömästi käytöstä ja olemaan yhteydessä vaatteiden ostopaikkaan. Tuotteita on myyty ulkomaisissa verkkokaupoissa.

