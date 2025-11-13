Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa kynttilän turvallisuuspuutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Duni-merkkisen kynttilän takaisinvedosta.
Tukesin mukaan kynttilä saattaa muotonsa vuoksi kaatua liian helposti aiheuttaen palovaaran. Tullilaboratorion testissä kaikki testatut kynttilät kaatuivat testin aikana, kun tasoa kallistettiin 10 astetta, yritys kertoo takaisinvetoilmoituksessaan.
Lisäksi kynttilän jälkihehkuajan on havaittu olevan liian pitkä.
Älä polta tätä kynttilää.Tukes
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan.