R-kioskien rinnalle tulee nyt Ärrä-myymälöitä.
R-kioski tiedotti joulukuussa 2025 sulkevansa kymmeniä myymälöitään ympäri Suomen. Kioskien lopettamista perusteltiin kulutustottumuksen muutoksella.
Nyt ketju tiedottaa merkittävästä muutoksesta toiminnassaan.
Ärrä-myymälät tulevat Suomeen
R-kioski tuo Suomeen uudenlaisen Ärrä-myymäläkonseptin, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Myymälöissä keskitytään helposti mukaan otettavaan valikoimaan sekä sujuvaan asiointiin.
Uudistumisen yhteydessä R-kioski Oy vaihtaa nimeään ja yhtiö tunnetaan Suomessa nyt nimellä Reitan Convenience Finland.
Yrityksen tiedotteen mukaan uusi Ärrä haluaa vastata etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla ruoka- ja juomavalikoimalla.
R-kioski Oy:n toimitusjohtaja mukaan Ärrä on saanut innoituksensa sekä kansainvälisistä verrokeistaan että R-kioskin asiakaspalautteen pohjalta kehitetystä tarjonnasta.