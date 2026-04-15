Jonne Kähkönen on Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueen uusi ampumavalmentaja. Kähkönen, 52, toimi aiemmin Italian naisten maajoukkueen päävalmentajana.

Kähkönen valmensi Italiaa vuodesta 2022 tähän kevääseen saakka. Hän toimi Suomen maajoukkueen päävalmentajana vuosina 2006-2010 ja 2018-2022 sekä Yhdysvaltojen naisten maajoukkueen luotsina vuosina 2010-2018.

– Olen todellakin latautunut ja innokas aloittamaan työnteon joukkueen kanssa. Tuntuu hyvältä, Kähkönen sanoi SVT:lle.

Tiedotteessa kerrottiin, että Kähkönen tulee toimimaan Suomesta käsin, toisin kuin muut maajoukkueen jäsenet, jotka asuvat Ruotsin Östersundissa.

– Tasapaino on tärkeää. Kun harjoittelemme leirillä, harjoittelemme kovaa, mutta sen jälkeen on levättävä. Palautuminen on tärkeää ampumisessa. Urheilijoiden on myös oltava itsenäisiä siinä, miten he löytävät oikean tavan työskennellä minun ja muiden valmentajien kanssa, Kähkönen totesi.

Kähkönen korvaa tehtävässään Jean-Marc Chablozin, joka työskenteli ampumavalmentajana vuodesta 2020 lähtien.

– Siitä tulee raskasta. Kun katson tuloksia, niin Ruotsin joukkue on ampunut hyvin viime vuosina. Se on tärkeää, että puhun Jean-Marcin ja "Haggen" (toinen ampumavalmentaja Johan Hagström) kanssa, Kähkönen kertoi.

– Tiedän, että hän on erittäin pätevä valmentaja. Kaikki, jotka työskentelevät ampumahiihtojoukkueessa, tietävät kuka Jonne on ja mihin hän pystyy. Joten on todella jännittävää päästä työskentelemään hänen kanssaan, ja odotan innolla tätä aikaa, Hagström sanoi.