Ruotsi on voiton päässä jalkapallon miesten MM-lopputurnauspaikasta.Toivo paikasta elää myös Tanskalla, Turkilla, Italialla, Puolalla, Kosovolla, Tshekillä ja Bosnia-Hertsegovinalla.
Ruotsin Arsenal-hyökkääjä Viktor Gyökeresin hattutemppu torstai-iltana pelatussa Euroopan MM-jatkokarsinnan välierässä varmisti 3–1-voiton Ukrainasta. Ottelu pelattiin Espanjan Valenciassa.
Ruotsin sankari Viktor Gyökeres tuuletti osumiaan tutuin elein.2026 Eurasia Sport Images
Kööpenhaminan illassa Tanska päihitti Pohjois-Makedonian selvin 4–0-lukemin.
Ensi viikon tiistaina pelattavassa jatkokarsintafinaalissa Ruotsi kohtaa Puolan, joka voitti oman jatkokarsintavälieränsä Albaniaa vastaan 2–1. Tanska kohtaa Tshekin, joka oli torstai-iltana rangaistuspotkukilpailussa Irlantia etevämpi 4–3-lukemin. Ottelun varsinainen peliaika päättyi 2–2-tilanteessa.
1–0-tuloksella Romanian voittanut Turkki kohtaa Kosovon, joka yllätti voittamalla Slovakian 4–3. Italia vei 2–0-voiton Pohjois-Irlannista ja kohtaa Bosnia-Hertsegovinan, joka voitti 1–1-lukemissa päättyneen jatkoajan jälkeen Walesin rankkareilla 4–2.
Neljä Euroopan MM-jatkokarsinnan finaalin voittanutta joukkuetta pelaavat ensi kesänä Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa järjestettävässä MM-lopputurnauksessa.