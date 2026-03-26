Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue pelasi EM-karsintojen tämän vuoden avausottelunsa Serravallessa torstaina, kun se kohtasi karsintalohkon heittopussin San Marinon.
Pikkuhuuhkajat herkuttelivat 8–0-voiton, ja kyseessä on Huuhkajien X-tilin mukaan kaikkien aikojen ennätys ikäluokassa. Turussa karsintojen avauksessa syyskuun alussa Suomi voitti San Marinon 7–0.
Avausmaalia Suomi sai odottaa aina 17. minuutille, jolloin kotijoukkueen Nicolo Semprini sai epäonnekseen nimiinsä oman maalin. Tauolla Suomi johti 3–0, ja toisella puoliajalla Pikkuhuuhkajat hurjasteli viisi maalia lisää, neljä niistä vain seitsemän minuutin sisään 57. ja 64. minuutin välissä.
Marius Söderbäck ja vaihdosta tullut Onni Helen tekivät kumpikin kaksi maalia, Matias Siltanen ja Arttu Lötjönen tekivät maalin mieheen. San Marinolle merkittiin kaksi omaa maalia.
Suomi on lohkossa toisena, kaksi pistettä ottelun vähemmän pelanneen Espanjan perässä. Suomi kohtaa seuraavaksi ensi tiistaina Kyproksen Tampereella.