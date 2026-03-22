Suomen miesten käsipallomaajoukkueen unelma pääsystä Saksassa ensi vuonna pelattavaan MM-lopputurnaukseen haihtuivat sunnuntaina tappioon Montenegrolle.
Kotikentällään pelannut Montenegro nappasi voiton Suomesta lukemin 30–26. Otteluparin avausottelu päättyi torstaina Suomen 32–36-tappioon, joten Montenegro eteni jatkoon yhteismaalein 66–58.
Montenegro kohtaa karsintojen päätösvaiheessa Slovenian.
Podgoricassa sunnuntaina pelatun ottelun parhaat maalintekijät olivat Montenegron Milos Vujovic, Stefan Cavor ja Radojica Cepic, jotka heittivät viisi osumaa mieheen.
Suomalaisista suurimman maalipotin keräsivät Miska Henriksson ja Benjamin Helander, jotka kumpikin viimeistelivät neljästi.