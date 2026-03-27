MPKK:lle työskennellyt tutkija ravisteli varusmiestä juhlien jälkeen – näin hän selitti tekoaan

Varusmies ilmoitti tapahtuneesta lomansa jälkeen MPKK:n henkilökunnalle ja työnantaja teki asiasta rikosilmoituksen. Poliisi lopetti esitutkinnan pian, koska varusmies itse perui rikosilmoituksen.

Omalla päätepysäkillään hän tarttui kuljettajana toiminutta varusmiestä hartioista, ravisteli ja työnsi tätä kohti auton sisätilaa. Matkustajana olleen naisen kerrotaan kokeneen tilanteen järkyttäväksi.

Hänen mukaansa tunnelma kuljetuksen aikana oli ollut "jopa riehakas". Hän oli matkan aikana Santahaminasta Helsinkiin nukahtanut ja hereille havahtuessaan ihmetellyt kirosanoin sijaintiaan.

Hän oli myös huomannut kunniamerkkinsä kadonneen ja tuonut esille mielipahaa tästä. Kunniamerkki löytyi, kun hän nousi autosta, ja hän oli "kovaäänisesti" iloinnut tästä.