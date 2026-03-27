Tutkija sai varoituksen käytöksestään MPPK:n iltajuhlien paluukyydissä.
Maanpuolustuskorkeakoulussa työskennellyt tutkija sai virkamieslain mukaisen kirjallisen varoituksen aggressiivisesta käytöksestään MPKK:n iltajuhlien paluukyydissä.
Tutkija oli Maanpuolustuskorkeakoulussa määräaikaisena tutkijana ulkopuolisella rahoituksella.
Yhteiskyyti oli tuona aamuyönä alkuvuodesta 2024 palaamassa Santahaminasta Helsinkiin.
Rikosilmoituksen mukaan tutkija oli alkanut matkan aikana puhua kovaäänisesti ja aggressiivisesti sekä kertoa seksuaalissävytteisiä vitsejä naismatkustajalle.
Omalla päätepysäkillään hän tarttui kuljettajana toiminutta varusmiestä hartioista, ravisteli ja työnsi tätä kohti auton sisätilaa. Matkustajana olleen naisen kerrotaan kokeneen tilanteen järkyttäväksi.
Varusmies ilmoitti tapahtuneesta lomansa jälkeen MPKK:n henkilökunnalle ja työnantaja teki asiasta rikosilmoituksen. Poliisi lopetti esitutkinnan pian, koska varusmies itse perui rikosilmoituksen.
Tutkija myönsi käytöksensä olleen ylilyönti.
Kertoi nukahdelleen ja etsineen kunniamerkkiään
Työnantaja ryhtyi toimenpiteisiin poliisitutkinnan päätyttyä.