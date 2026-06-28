Espanjan laitahyökkääjä Nico Williams loukkaantui lauantain vastaisena yönä pelatussa Uruguay-ottelussa.

Williams joutui ottelun loppuhetkillä Nicolas de la Cruzin taklaamaksi. De la Cruz sai taklauksestaan keltaisen kortin.

Willimas tuohtui vastustajansa tempusta jo kentällä ja antoi tulisen palautteensa uruguaylaiselle.

Ottelun jälkeen selvisi, että Williams loukkaantui tilanteessa. Hän on poissa tositoimista toistaiseksi, mutta voi vielä mahdollisesti palata kehiin MM-kisojen aikana.

– Tänään on yksi elämäni surkeimmista päivistä. Olen taas loukkaantunut vaikean vuoden jälkeen. Viimeiset 1,5 vuotta ovat olleet kärsimystä, surua, epävarmuutta ja ahdistusta, Williams kirjoittaa X-tilillään.

Williams kertoo kamppailleensa pitkään nivusvamman kanssa.

- En tiennyt, milloin voin taas pelata kivuttomasti. Jouduin elämään kivun kanssa jopa kotiaskareiden aikana, Williams kertoo.

Nivusvammasta toivuttuaan Williams kohtasi uuden takaiskun juuri ennen MM-kisoja. Tällä kertaa takareisivamman muodossa. Hän ehti kuitenkin toipua pelikuntoon ennen turnausta.

Uruguay-ottelun taklauksesta Williams sai lihasvamman.

– Eilen sain taas uuden vamman tilanteessa, jossa vastustaja käyttäytyi turhautuneesti. Minusta tilanne olisi voitu välttää, koska taklaus oli täysin tarpeeton, Williams tylyttää.