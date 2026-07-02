Ruotsin pelaajan MM-kisat jäivät kesken – nyt selvisi: suuntasi Suomeen

Ruotsin pelaajan MM-kisat jäivät kesken – nyt selvisi: suuntasi Suomeen

Kuukausien huili

– Kun pelaajalla on suuret lihakset ja vakava vamma, hermojen kanssa on oltava huolellinen. Kaikki sujui hyvin. Olen tyytyväinen leikkaukseen, ja nyt voimme aloittaa kuntoutuksen, Lempainen sanoi.