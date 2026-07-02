Lasse Lempainen leikkasi Isak Hienin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Isak Hien loukkaantui Ruotsin kolmannessa MM-turnausottelussa Japania vastaan torstaina Yhdysvaltain aikaa. 27-vuotias puolustaja oli purkamassa Japanin keskitystä, kun hän tunsi kipua takareidessään.
Tuskissaan viheriölle kellahtanut Hien talutettiin pois kentältä. Ruotsi ilmoitti lääkärintarkistuksen jälkeen, että miehen MM-turnaus oli ohi.