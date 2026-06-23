Snookerin maailmanmestari Kyren Wilson on joutunut erittäin ikävän ryöstön kohteeksi.
Kyren Wilson kertoi sosiaalisessa mediassa maanantai-iltana, että hänen perheensä kotiin oli murtauduttu ja ryöstäjien mukana oli lähtenyt useita arvotavaroita.
Vuoden 2024 maailmanmestari oli pelaamassa Championship League -turnauksessa maanantaina aamupäivällä. Valvontakameramateriaali oli paljastunut, että rötöstelijät iskivät hänen kotiinsa samaan aikaan.
– Ryöstäjät veivät useita tavaroita, joilla on merkittävää tunteellista ja rahallista arvoa, Wilson kertoo X-tilillään.
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Pitkäkyntiset olivat vieneet muun muassa 2 000 puntaa käteistä, arvokkaita kelloja ja koruja – myös Wilsonin vaimolleen 10-vuotishääpäivänä ostaman safiirikaulakorun. Rahat oli nostettu valmiiksi lasten syöpähoitoon keskittyvää hyväntekeväisyyttä varten.
– Tämä on ollut äärimmäisen ahdistava kokemus. Eikä pelkästään tavaroiden rahallisen arvon vaan enemmänkin niihin liittyvien muistojen ja merkityksen takia.
– Olemme raportoineet asiasta poliisille, ja turvakameramateriaali on tutkinnassa, Wilson summasi.
Wilson vetäytyi Championship League -kisasta tapahtumien jälkeen.