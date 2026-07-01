Tenniksen yhdysvaltalaistähti Ben Shelton otti tappionsa suomalaiselle Otto Virtaselle raskaasti.
Wimbledonin Grand Slam -turnauksessa neljänneksi sijoitettu Shelton taipui Virtaselle avauskierroksella tiistai-iltana. Lähes neljä ja puoli tuntia kestäneen viiden erän ottelun lopputulos oli sensaatio, sillä Virtanen on maailmanlistalla sijalla 140.
– Raskas tappio. Yksi raskaimmista tappioista urallani, Shelton kommentoi Reutersin mukaan.
– Pelaaminen tuntui raskaalta läpi ottelun.
Lue myös: Sensaation jysäyttänyt Otto Virtanen janosi tietoa – sitten se selvisi: "Yksi parhaista fiiliksistä koskaan"
Shelton putosi nyt ensi kertaa Wimbledonin turnauksesta avauskierroksella.
– Tulin tänne pelaamaan hyvää tennistä. En mielestäni pelannut huonoa ottelua. Asiat eivät vain kääntyneet minun hyväkseni, Shelton summasi.