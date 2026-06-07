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Ruotsalaispuolueen villi ehdotus: Lihapullia ja makaronia koululounaaksi joka päivä

Ruotsin maltillinen kokoomus ehdottaa Skurupin kunnan kouluhin samaa ruokaa joka päivälle Shutterstock

Julkaistu 19 minuuttia sitten

Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi

Ruotsin maltilliset kokoomuslaiset ehdottavat kouluruokailuun uudistusta. Ruotsin Skurupin kunnassa maan maltillisen kokoomuksen jäsenet ajavat uutta linjausta kunnan kouluihin: Lihapullia ja makaronia lounaaksi joka päivä. Asiasta kertoo Ruotsin TV4. Puolueen mukaan hankkeen tavoite on, että yksikään koululainen ei joutuisi lähtemään kouluruokailusta nälkäisenä. – Tämä on maailman paras vaalilupaus. Vastaavia kokeiluja on käytössä jo joissain Ruotsin kunnissa ja nyt Skurupin kokoomuslaiset haluavat toteuttaa saman. Lihapullat ja makaroni olisi vaihtoehtoinen ruokalaji koululounaalle, Sanoo Skurupin kunnanvaltuutettu Ann-Sofie Andersson. TV4 kertoo, että ehdotus on saanut innostuneen vastaanoton oppilailta. Useat lapset sanovat kanavalle, että joskus on vaikea löytää lounaalta mieluisaa ruokaa. Tällä hetkellä kunnan kouluissa on tarjolla liha- ja kasvisvaihtoehto, sekä runsas salaattipöytä. Lisävaihtoehto tukisi jaksamista Andersson korostaa, että ehdotus perustuu juuri oppilaiden toiveisiin. Hänen mukaansa tavoitteena olisi varmistaa, että kaikki syövät koulupäivän aikana. Hän sanoo, että yksi lisävaihtoehto lounaalle voisi auttaa useampia oppilaita syömään vatsansa täyteen ja jaksamaan iltapäivän oppitunneilla. Andersson ei kuitenkaan usko, että lapset valitsisivat lihapullia lautaselleen joka päivä, vaikka niitä olisikin aina tarjolla.

– Alussa lihapullia varmaan syötäisi enemmän, mutta ei kukaan jaksa syödä samaa ruokaa joka päivä. Tämä olisi lisävalinta niille päiville, kun muu ruoka ei maistu.

Jari Peltola MTV Uutiset Jari Peltola työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.

Lihapullia ja makaronia Ruotsin Skurupin kouluihin | MTV Uutiset