Kalajoella pistetään puku päälle, kun koulussa on uunimakkaraa 1:59 Kalajoella pistetään puku päälle uunimakkara-päivänä. Julkaistu 53 minuuttia sitten Outi Airola Kalajoella uunimakkarapäivä on juhlapäivä. Ideaa pidetään hyvänä piristyksenä, joka tuo koulupäiviin vaihtelua. Kalajoen Merenojan koululla on perjantaina melkoinen hässäkkä. Ruokalassa käyvät ensin koulun pienimmät, sitten peruskoulun yläluokkalaiset ja lopuksi lukion väki. He astelevatkin saliin komeasti puku päällä. – Pitäähän sitä, kun on uunimakkaraa! Se on suomalaisille tärkeä päivä, selvittää Elias Simonen Mikki Hiiri -kravatissaan. Hyvin nopeasti käy ilmi, että kyse on paitsi perinteestä, myös huumoritempauksesta. Onko uunimakkara oikeasti koulun paras ruoka? – Saattaahan se ollakin, myhäilee Simonen. Yksi pöydällinen on jo pistänyt poskeensa kaksi tai kolme makkaraa per mies. Kaikilla on juhlavat puvut, osalla jopa liivit. Juha Kauppinen näyttää siltä, että perinne on tuttu jo pitkältä ajalta. – Se alkoi jo siellä vanhalla koululla. Taisi olla eräs savolainen ohjaaja, joka toi villityksen meille, muistelee Kauppinen. Hänellä on tyylikäs puku yhdistettynä värikkääseen liiviin.





– Kirpputorilta, neljä euroa maksoi. Ei tarvitse satsata välttämättä paljoa, että voi olla tapahtumassa mukana, vinkkaa Kauppinen.

Keittäjä ihmetteli meininkiä

Koulun ruokahuollon nykyinen päällikkö Raija Sorvari muistaa hämmentyneensä pukuruokailusta, kun oli vuosia sitten aloittanut työt koulun emäntänä.

– Ihmettelin, kun ruokasaliin alkoi tulla opettajia ja oppilaita puvut päällä. Mietin, mikä juhlapäivä mahtaa olla ja miksi minä en tiedä siitä mitään. Sitten selvisi, että uunimakkara oli syypää pukeutumiseen, nauraa Sorvari.

Hän johtaa koulua, jonka ruoka on saanut pari vuotta sitten lähiruokapalkinnon. Koulun ruokalistalle mahtuu monenmoista tortilloista, riisipuurosta ja lohilaatikoista alkaen. Uunimakkara on edelleen yksi kestosuosikeista.

– Arvaapas paljonko tilasin makkaraa tälle päivälle? Kaksisataa viisikymmentä kiloa. Sitä oli melkein kylmiö täynnä, nauraa Sorvari.

Hän ei ole lähtenyt laittamaan rajoituksia makkaran määrään, ja se näkyy. Yksi jos toinen lappaa lautaselleen muusin rinnalle vähintään kaksi makkaraa, useimmat enemmän.

– Helposti menee viisi makkaraa, kehuu Roope Rentola.

Onko hyvä, ettei rajoitteita ole?

– On tietysti! Onhan kyseessä kuitenkin juhlaruoka!

Lenni Verrosen mielestä uunimakkara ansaitsee kunnon pukeutumisen.

Savosta mallia

Koulun vahtimestari Tomi Gromowia on syytetty makkarapukeutumisen tuomisesta Kalajoelle. Siinä on hiukan perää.

– Meillä oli tosiaan savolainen ohjaaja täällä joskus vuonna 2010 ja hän kertoi heillä olevan tällaisen käytännön. Se oli tietenkin aikaa, jolloin kouluruoka ei ehkä ollut niin hyvää kuin nykyisin. Siitä sitten keksin, että voisi toimia meilläkin, muistelee Gromow.

Hän pitää ideaa hyvänä piristyksenä, joka tuo koulupäiviin vaihtelua.

– Jos näin vähällä heittäytymisellä voi antaa oppilaille iloa, niin sehän on hieno juttu!

Oppilaat tykkäävät ideasta, usealla on päällä vähintään kravatti.

– Kyllä oppilaat tykkää. Ja aina kun ne näkevät pukuja täällä, niin tietävät heti mitä on ruokana.