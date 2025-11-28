Kalajoella uunimakkarapäivä on juhlapäivä. Ideaa pidetään hyvänä piristyksenä, joka tuo koulupäiviin vaihtelua.
Kalajoen Merenojan koululla on perjantaina melkoinen hässäkkä. Ruokalassa käyvät ensin koulun pienimmät, sitten peruskoulun yläluokkalaiset ja lopuksi lukion väki. He astelevatkin saliin komeasti puku päällä.
– Pitäähän sitä, kun on uunimakkaraa! Se on suomalaisille tärkeä päivä, selvittää Elias Simonen Mikki Hiiri -kravatissaan.
Hyvin nopeasti käy ilmi, että kyse on paitsi perinteestä, myös huumoritempauksesta. Onko uunimakkara oikeasti koulun paras ruoka?
– Saattaahan se ollakin, myhäilee Simonen.
Yksi pöydällinen on jo pistänyt poskeensa kaksi tai kolme makkaraa per mies. Kaikilla on juhlavat puvut, osalla jopa liivit. Juha Kauppinen näyttää siltä, että perinne on tuttu jo pitkältä ajalta.
– Se alkoi jo siellä vanhalla koululla. Taisi olla eräs savolainen ohjaaja, joka toi villityksen meille, muistelee Kauppinen.
Hänellä on tyylikäs puku yhdistettynä värikkääseen liiviin.