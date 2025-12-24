Hurstin joulujuhlasta jouduttiin käännyttämään väkeä pois tänä jouluaattona.

Kaikki halukkaat eivät mahtuneet Helsingissä järjestettyyn perinteiseen Hurstin vähävaraisten ja yksinäisten joulujuhlaan.

Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn Hurstin juhlaan otettiin sisälle noin 2 000 vierasta, mutta kaikki halukkaat eivät päässeet sisälle.

Osa jouduttiin siis käännyttämään ovelta pois.

Hurstinapu-yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii nykyään Heikki Hurstin tytär Sini Hursti.

Hurstin joulujuhlaan riitti tulijoita.Lehtikuva

"Emme osanneet yhtään arvata"

Sini Hursti vahvistaa, että Messukeskuksessa ei ole jouduttu aiemmin käännyttämään pois joulujuhlasta.

– Ainoastaan vanhoina aikoina, kun olimme Kisahallissa niin kaikki eivät mahtuneet. Täällä ei ole ikinä käynyt niin, hän sanoo.

Sini Hursti arvioi, että satoja ihmisiä jäi ovien ulkopuolelle.

He olivat varautunneet 2 000 ihmisen ruokkimiseen, mutta ottivat lopulta sisälle noin 2 200 ihmistä. Lahjoitettavia ruokakasseja ei kuitenkaan riittänyt kuin 2 000 ihmiselle.

Sini Hursti kertoo, etteivät yhtään pystyneet varautumaan kasvavaan vierasmäärään.

– Emme osanneet yhtään arvata.

Hän toteaa, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Päättäjille hänellä on viesti.

– Katsokaa ja miettikää, mitä teette ja miten teette. Kun ei katkottaisi niin paljon tukia, niin jostain muualta se pitää ottaa kuin köyhiltä ja vähävaraisilta, hän toteaa.

Vähävaraisten joulujuhla on Veikko Hurstin aloittama jouluaaton perinne, jonka järjestämiseen osallistuvat myös monet vapaaehtoiset.

Paikalle oli suunnitelmien mukaan saapumassa myös presidentti Sauli Niinistö, mutta hän sairastui eikä päässyt paikalle.

Apu jouluaattona tärkeää

Helsinkiläinen Jouko Nevalainen kehuu MTV:n haastattelussa joulujuhlassa tarjottua ruokaa. Hän sanoo tulleensa juhlaan tänään, kun "aikaa on."

Myös pöytäseurue oli Nevalaisen mieleen, kuten myös esiintyjät Hanna Pakarinen, Mira Luoti ja Mikko Kuustonen.

Nevalainen sanoo, että hänelle Hurstin apu jouluaattona on tärkeää.

– Eilen näin, että on tällainen (tapahtuma) niin päätin lähteä.

Hänellä olisi ollut "paljonkin" sanottavaa päättäjille siitä, että vähävaraisia ja yksinäisiä on niinkin paljon, etteivät he kaikki mahdu juhlaan.