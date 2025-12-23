Presidentti Alexander Stubb on osallistunut puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa vähävaraisten joulujuhlaan Turussa.
Presidenttipari tapasi tänään jouluaatonaattona Logomossa Turussa vähävaraisten joulujuhlan järjestäneitä vapaaehtoisia ja juhlavieraita.
Operaatio Ruokakassin järjestämän joulujuhlan vieraiksi pääsi 800 ruokailijaa. Kaikki juhlavieraat valittiin hakemusten perusteella.
Vähävaraisten joulujuhla Turussa sai kunniavieraakseen presidentti Alexander Stubbin.Lassi Lähteenmäki
Jouluruoan lisäksi ohjelmassa oli musiikkia, esityksiä ja lopuksi ruokakassien jako. Turun Eläinsuojeluyhdistys jakoi osallistujille lemmikkien ruokaa. Lisäksi jokainen juhlaan osallistuva alaikäinen lapsi sai joululahjan.
Operaatio Ruokakassi on vuonna 2008 perustettu turkulainen, osittain vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Vähävaraisten joulujuhla järjestettiin tänä vuonna 28. kerran.
Järjestön toiminnanjohtaja Julia Lastunen kertoi Ylelle, että maan presidentti osallistui tapahtumaan paikan päällä ensimmäistä kertaa.