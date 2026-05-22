Teemu Suninen on päättänyt antaa tällä kaudella vakuuttavat näytöt ralliosaamisestaan MM-sarjan tiimeille.

Suninen kilpailee tänä vuonna valikoiduissa MM-sarjan osakilpailuissa. Nyt suomalaiskuskilla on takana kaksi kisaa ja edessä vielä kotoinen Suomen MM-ralli.

Suninen urakoi rajusti taustajoukkojensa kanssa saadakseen budjetin kasaan edes muutamaan WRC2-kilpailuun MM-sarjassa. Suninen kilpaili tukijoidensa rahoituksella Ruotsissa ja Portugalissa.

Sunisella oli niin sanotusti all in.

Mutta hän ei tehnyt satsausta turhaan. Ruotsissa hän kilpaili ensimmäistä kertaa Toyotan Rally2-autolla, mutta oli luokassaan kakkonen. Portugalista hän kävi hakemassa selvän voiton.

– Toivottavasti tätä arvostetaan, Suninen huokaisi.

Sunisen tavoitteet ovat korkealla. Suomalaiskuski on jo päässyt näyttämään vauhtiaan rallin MM-sarjan pääluokassa ja nyt hän haluaa päästä takaisin lajin absoluuttiselle huipulle.

Suninen ajaisi mielellään enemmänkin MM-sarjassa tällä kaudella, mutta budjetti ei anna periksi. Suomen MM-ralliin hän sentään pääsee kartturi Janni Hussin kanssa Secto Automotiven tuella.

Suninen tekikin Portugalin jälkeen rehellisen tunnustuksen tilanteestaan.

– Tällä hetkellä on rahat aivan loppu, Suninen sanoi MTV Urheilulle.

– Rahat on loppu itsellä ja niin ovat myös sponsoreiden ja sukulaisten rahat. Ja varastotkin ovat menneet, Suninen naureskeli.

Sunisen lausunnossa saattoi olla pientä värikynää, mutta siitä löytynee myös totuudensiemen. Viime kaudella Suninen ei ajanut yhtäkään kisaa, mutta nyt saatavilla olleet panokset on laitettu pöytään.

Sunisen kannalta positiivista on se, että parin MM-rallin lisäksi hän pääsee ajamaan täyden EM-kauden portugalilaistiimi The Racing Factoryn kuljettajana. Hän on yksi suurimmista voittajasuosikeista tänä viikonloppuna ajettavassa Ruotsin EM-osakilpailussa.