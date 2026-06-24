Kumpi on kaikkien aikojen paras? Tätä kysymystä on toisteltu jo vuosikaudet, kun on vertailtu jalkapallomaailman kahta suurta, tänään 39 vuotta täyttänyttä Lionel Messiä ja häntä kaksi vuotta vanhempaa Cristiano Ronaldoa.
MTV Urheilun toimittaja Jere Hultin pitää sitä vavisuttavana, että tätä vertailua käydään taas – ja edelleen.
– Minua jopa vähän liikuttaa, että kohta tämä on ohi, Hultin toteaa Haastajissa viitaten pelaajalegendojen ikiin ja puhuu jopa "eroahdistuksesta".
Messin ja Ronaldon pitkiä ja valtavan menestyksekkäitä uria kuvaakin se, että väittelyä heidän paremmuudestaan on käyty jo sukupolvien ajan.
Haastajien toisen osapuolen, toimittaja Kasperi Kunnaksen mielestä puhutaan kahdesta kaikkien aikojen pelaajasta. Hän kuitenkin hämmästelee keskustelun sävyä.
– Onko se todellakin niin, että maailmanmestaruuskisojen kaksi ottelukierrosta vuonna 2026 sitten määrittää sen viisarin siihen suuntaan kumpi on se kaikista suurin? Eikö tämä nyt ole aika väsynyttä? Tässä on menty nyt 20 vuotta näiden pelaajien hallitessa futismaailmaa, Kunnas paaluttaa.
Hultin nostaa esiin hämmästyttävän seikan Ronaldosta, jota hän pitää edelleen maailman kiinnostavimpana urheilijana. Kun Portugali jäi tasapeliin avausottelussa, sekasorto oli valmis, kun joukkueen sekä Ronaldon otteita kommentoivat lähes kaikki. Portugalin joukkueen harmoniaa koetellaan jatkuvasti.
– Tämä on jotenkin sairasta ja hienoa samaan aikaan, Hultin summaa.
Yllä olevalla videolla Haastajat perkaa aihetta lisää ja toimittajat kertovat myös oman suosikkinsa GOAT-vertailussa. Haastajien tuoreessa jaksossa tartutaan kiinni myös Pekka Rinteen yllättävään Hall of Fame -valintaan sekä Konsta Heleniuksen isän ehdotukseen NHL-seurojen jakamista kasvattajarahoista. Jakso on katsottavissa ilmaiseksi kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!