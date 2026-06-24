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Ronaldo–Messi-kiistassa hämmentäviä piirteitä – "Eikö tämä nyt ole aika väsynyttä?"

Ikuinen väittely Messin ja Ronaldon välillä kiristynyt taas – Haastajat iskee kiinni.

Ikuinen väittely Messin ja Ronaldon välillä kiristynyt taas – Haastajat iskee kiinni.

Haastajat-vodcast tarttui Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon välillä kuultuun ikuisuuskysymykseen ja sen väsyneisiin piirteisiin uunituoreessa jaksossaan.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Ronaldo–Messi-kiistassa hämmentäviä piirteitä – "Eikö tämä nyt ole aika väsynyttä?"

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Kumpi on kaikkien aikojen paras? Tätä kysymystä on toisteltu jo vuosikaudet, kun on vertailtu jalkapallomaailman kahta suurta, tänään 39 vuotta täyttänyttä Lionel Messiä ja häntä kaksi vuotta vanhempaa Cristiano Ronaldoa.

Keskustelu on läikähtänyt taas tulikuumaksi käynnissä olevan MM-turnauksen aikana. Messi on mättänyt viisi maalia kahteen otteluun , kun Ronaldokin heräili vaisun avausottelun jälkeen iskemällä kaksi osumaa tiistaina .

MTV Urheilun toimittaja Jere Hultin pitää sitä vavisuttavana, että tätä vertailua käydään taas – ja edelleen.

– Minua jopa vähän liikuttaa, että kohta tämä on ohi, Hultin toteaa Haastajissa viitaten pelaajalegendojen ikiin ja puhuu jopa "eroahdistuksesta".

Messin ja Ronaldon pitkiä ja valtavan menestyksekkäitä uria kuvaakin se, että väittelyä heidän paremmuudestaan on käyty jo sukupolvien ajan.

Haastajien toisen osapuolen, toimittaja Kasperi Kunnaksen mielestä puhutaan kahdesta kaikkien aikojen pelaajasta. Hän kuitenkin hämmästelee keskustelun sävyä.

– Onko se todellakin niin, että maailmanmestaruuskisojen kaksi ottelukierrosta vuonna 2026 sitten määrittää sen viisarin siihen suuntaan kumpi on se kaikista suurin? Eikö tämä nyt ole aika väsynyttä? Tässä on menty nyt 20 vuotta näiden pelaajien hallitessa futismaailmaa, Kunnas paaluttaa.