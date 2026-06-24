Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa.
Robottibussit liikennöivät Tampereella ilman turvakuljettajia tästä päivästä alkaen, kertoo Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse.
Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Tästä lähin busseja valvotaan etänä.
Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa.
Robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko. Bussien maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa.