Haastajat-vodcastissa nostettiin esiin erityisesti yksi suomalaislegenda, joka olisi ansainnut päästä jääkiekon Hockey Hall of Fameen ennen Pekka Rinnettä.
Suomen aikaan myöhään maanantai-iltana pamahti yllätysuutinen: ex-huippumaalivahti Pekka Rinne on valittu jääkiekon arvostetuimpaan kunniagalleriaan, Hockey Hall of Fameen ensimmäisenä suomalaismaalivahtina.
Muutenkin kunnian on saanut aiemmin vain kolme suomalaispelaajaa: Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen.
Vaikka Rinteen valinta oli jättiyllätys, myös moni kriteeri tuki sitä, mitä myös Haastajat avaa uudessa jaksossaan.
– Ehkä olen ennemmin sitä mieltä, että moni muu pelaaja olisi ansainnut päästä sinne ennen Pekka Rinnettä, toimittaja Kasperi Kunnas toteaa.
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Kunnas nostaa näistä nimistä esiin erityisesti yhden suomalaislegendan, Stanley Cupin Dallasissa vuonna 1999 voittaneen hyökkääjän Jere Lehtisen. Kunnaksen mielestä Lehtisen pitäisi olla suomalaispelaajien vertailussa "jonossa ihan etummaisena".