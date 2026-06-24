– Ehkä olen ennemmin sitä mieltä, että moni muu pelaaja olisi ansainnut päästä sinne ennen Pekka Rinnettä, toimittaja Kasperi Kunnas toteaa.

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– Hän oli oman aikakautensa supertähti siinä omassa roolissaan. Siitä ovat osoituksena kolme Selke-palkintoa eli parhaan puolustavan hyökkääjän titteliä, Kunnas perustelee ja jakaa ison huomion.

– Kuusi pelaajaa on voittanut urallaan vähintään kolme Selke-palkintoa. Näistä kuudesta kahta ei ole vielä valittu Hockey Hall of Fameen. Toinen on Jere Lehtinen ja toinen Aleksander Barkov, joka tulee pomminvarmasti päätymään sinne peliuransa jälkeen.