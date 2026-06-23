Jäätävät murskajaiset! Cristiano Ronaldo teki mieletöntä MM-historiaa

Ronaldo jäi ilman maaleja ja mainetekoja, kun Portugali jäi heikon esityksen päätteeksi 1–1-tasapeliin Kongon demokraattisen tasavallan kanssa avauskierroksella. Kritiikkimylly jauhoi kansainvälisessä mediassa täydellä höyryllä.

Portugali oli tänään ylivoimainen ja Ronaldo onnistui nopeasti Uzbekistania vastaan. Hän iski avausminuuteilla 1–0-maalin ja teki samalla ennätyksen. Ronaldo on maailmanhistorian ensimmäinen kuudessa MM-turnauksessa maalin tehnyt pelaaja.