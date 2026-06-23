Cristiano Ronaldo iski kaksi maalia ja johdatti Portugalin 5–0-murskavoittoon Uzbekistanista. 41-vuotias hyökkääjä teki samalla häikäisevää MM-historiaa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ronaldo jäi ilman maaleja ja mainetekoja, kun Portugali jäi heikon esityksen päätteeksi 1–1-tasapeliin Kongon demokraattisen tasavallan kanssa avauskierroksella. Kritiikkimylly jauhoi kansainvälisessä mediassa täydellä höyryllä.