Lionel Messi teki kaksi maalia ja otti nimiinsä jalkapallon MM-kisojen kaikkien aikojen maaliennätyksen. Legendalla on nyt kasassa kuudesta MM-turnauksesta kaikkiaan 18 maalia. Argentiina voitti Itävallan 2–0 Messin osumilla. Alussa tuhlatun pilkun myötä Messistä tuli myös epäonnistumisen ennätysmies, eivätkä ennätykset jääneet siihen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Messi pääsi yrittämään historiallista maalia jo avauspuoliskon alussa, mutta rangaistuspotku jäi melko vaisuksi. Samalla supertähti teki kuudennessa MM-turnauksessaan hieman harmittavamman ennätyksen: hän on nyt epäonnistunut useammin rangaistuspotkussa MM-kisoissa kuin kukaan muu.