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Uskomaton Lionel Messi: Nämä kaikki MM-ennätykset menivät uusiksi samana iltana

Messi pääsi yrittämään historiallista maalia jo avauspuoliskon alussa, mutta rangaistuspotku jäi melko vaisuksi. Samalla supertähti teki kuudennessa MM-turnauksessaan hieman harmittavamman ennätyksen: hän on nyt epäonnistunut useammin rangaistuspotkussa MM-kisoissa kuin kukaan muu.

Lionel Messi teki kaksi maalia ja otti nimiinsä jalkapallon MM-kisojen kaikkien aikojen maaliennätyksen. Legendalla on nyt kasassa kuudesta MM-turnauksesta kaikkiaan 18 maalia. Argentiina voitti Itävallan 2–0 Messin osumilla. Alussa tuhlatun pilkun myötä Messistä tuli myös epäonnistumisen ennätysmies, eivätkä ennätykset jääneet siihen.

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Epäonnistuminen oli Messille kolmas seitsemästä pilkusta. Kukaan muu ei tosin ole päässyt yrittämään maailmanmestaruuskisoissa rangaistuspotkumaalia yhtä usein. Mukaan ei tässä yhteydessä lasketa rangaistuspotkukilpailuja.