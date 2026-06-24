Suosittu Elämäni biisi -ohjelma kokee uudistuksia syksyllä.
Elämäni biisi -ohjelman kokopano kokee tulevana syksynä uudistuksia. Ylen tiedotteessa kerrotaan, että laulajat Markku Aro ja JP Leppäluoto jättävät ohjelman sekä laulajien lisäksi myös pianisti Lenni-Kalle Taipaletta ei nähdä tulevalla kaudella.
Elämäni biisin Instagram-tilillä paljastettiin jo aikaisemmin, että ohjelmassa alusti asti mukana ollut Taipale jättää ohjelman. Syyksi kerrottiin se, että pianisti keskittyy tulevaisuudessa muihin juttuihin.
Uudet solistit paljastetaan Ylen tiedotteen mukaan elokuussa.