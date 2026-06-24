MTV:n perinteinen puheenjohtajatentti SuomiAreenasta kokoaa puolueiden puheenjohtajiston koolle tänä iltana kello 20.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtaavat toisensa jännitteisissä tunnelmissa, kun hallituksen sisällä on vain vuorokautta aiemmin ylimääräisessä neuvottelussa äänestetty ja riitauduttu menettelytavasta sote-järjestöjen tukikriteereiden päättämisestä.

MTV:n SuomiAreenan puheenjohtajatenttiä voi katsoa suorana lähetyksenä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta iltakahdeksasta iltakymmeneen.

Pääministeri Petteri Orpon johdolla muu hallitus jyräsi viikon takaisen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin päätöksen ja kertoi, että kriteerit tullaan nyt valmistelemaan uudelleen.

Rydmanin päätös uusista järjestöjen tukikriteereistä johti alkuviikolla myös opposition vaatimaan Rydmanin luottamusäänestyksen eduskunnassa. Äänestyksessä hallituspuolue RKP ei tukenut hallitusrintamaa, vaan äänesti poikkeuksellisesti tyhjää. Tähän pääministeri ilmaisi puolestaan tyytymättömyytensä.

MTV:n tentti keskiviikkoiltana käynnistetäänkin tulisesti aiheen käsittelyllä.

– Tältä osin voi myöntää, että tentin käsikirjoitus on mennyt ainakin alun osalta uusiksi ja käsittelemme tentissä hallitusta repivän ja laajemminkin kritiikkiä herättäneen tukikriteeripäätöksen heti alussa. Se antanee hyvän vauhdin tv-katsojankin kannalta seurata mielenkiintoisen poliittisen tilanteen ja aiheen käsittelyä, tentin tuottaja Antti Mälkönen kertoo.