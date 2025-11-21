Rekkamiehen törkeä pimeäbisnes: Teki puolella miljoonalla eurolla hit and run -keikkoja Suomeen
Julkaistu 34 minuuttia sitten
Suomalaisyrityksiltä varastettiin erittäin arvokkaita työkoneita suunnitelluilla keikoilla. Rosvojen kuorma-autokuski kuitenkin kärähti ja sai tuomion.
Liettualainen kuorma-auton kuljettaja sai tuomion vietyään varastettuaan lähes puolella miljoonalla eurolla työkoneita Suomesta Baltiaan.
Tekoja tapahtui kaksi. Ensimmäinen tapahtui Vantaalla viime toukokuun alussa, toinen taas noin kahta viikkoa myöhemmin Pirkkalassa. Ensimmäisellä keikalla vietiin kaksi työkonetta, joiden arvo on noin 163 000 euroa. Toisella keikalla saaliina oli neljä CAT-merkkistä työkonetta, joiden arvo oli peräti 329 000 euroa.
Työkoneiden yhteisarvo oli siis lähes puoli miljoonaa euroa.
Tekotapa oli samanlainen kummassakin teossa. Tekijät olivat yöllä leikanneet verkkoaitoihin aukot, joista työkoneet ajettiin yritysten pihoilta läheiselle syrjäisempään sijaintiin kuorma-autoon lastattavaksi. Työkoneista oli poistettu paikantimet ennen tekoa.
Rahdista tekaistiin rahtikirjat ja lasti ajettiin Baltiaan.
Ensimmäisen keikan työkoneet kuljetettiin Liettuaan ja ne jäivät kateisiin. Toisessa tapauksessa kuorma-auto ja sen sisällä olleet työkoneet saatiin pysäytetyksi Virossa ja saalis palautettua takaisin omistajilleen.
Mies selitti, että oli kuvitellut tekevänsä laillista kuljetusalan keikkaa. Käräjäoikeus ei selitystä uskonut.
Kertomusta vastaan puhuivat arvokkaiden työkoneiden lastaus yöllä, välitön poistuminen maasta tämän jälkeen sekä esimerkiksi se, että saalis lastattiin kuorma-autoihin syrjäisellä alueella. Kuormakin jätettiin osin tarkastamatta.
Oikeus totesi myös, että varsin erikoista olisi myös ollut, että kahden suomalaisen yrityksen työkoneita olisivat lastanneet autoihin liettuaa ja venäjää puhuvat henkilöt.
Oikeus piti näiden perusteella selvänä, että rekkakuski oli ymmärtänyt olevansa mukana rikollisessa toiminnassa.
– Kuorma-auton ajaminen Suomeen tekopaikalle ja tämän jälkeen välittömästi pois maasta ovat tyypillisiä niin sanotulle hit and run -rikollisuudelle, tuomiossa todetaan.
Toisessa tapauksista oli myös näyttöä, että tekoa yritettiin peitellä.
– Käräjäoikeus pitää valvontakameratallenteiden perusteella selvänä, että kuorma-auton kuljettaja on havainnut ja ollut tietoinen, että jalan liikkuva henkilö peittää valvontakamerat kuorma-auton ajaessa kameran ohi.
Oikeus piti tätä selkeänä merkkinä siitä, että kuorma-auton kuljettajalle ei voinut olla epäselvää, että asiassa oltiin epärehellisillä teillä.
Oikeus: Tavanomaista suunnitelmallisempi tekotapa
Vuonna 1983 syntynyt Eugenijus Makulavicius tuomittiin kahdesta törkeästä varkaudesta yhteensä 2 vuoden 10 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.
– Tekotapa ilmentää tavanomaista varkautta suurempaa suunnitelmallisuutta. Makulavicius on toistanut rikoksissaan samaa suunnitelmallista menettelyään, oikeus perusteli.
Lisäksi hänelle tuli maksettavaa vakuutusyhtiölle ja toiselle varkauden kohteeksi joutuneelle yhtiölle yli 100 000 euroa.