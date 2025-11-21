Juuri nyt Avaa

Suomalaisyrityksiltä varastettiin erittäin arvokkaita työkoneita suunnitelluilla keikoilla. Rosvojen kuorma-autokuski kuitenkin kärähti ja sai tuomion.

Katso videolta, miten rosvot tekivät keikkansa.

Rosvot toimivat yön turvin

Tekotapa oli samanlainen kummassakin teossa. Tekijät olivat yöllä leikanneet verkkoaitoihin aukot, joista työkoneet ajettiin yritysten pihoilta läheiselle syrjäisempään sijaintiin kuorma-autoon lastattavaksi. Työkoneista oli poistettu paikantimet ennen tekoa.

Rahdista tekaistiin rahtikirjat ja lasti ajettiin Baltiaan.

Ensimmäisen keikan työkoneet kuljetettiin Liettuaan ja ne jäivät kateisiin. Toisessa tapauksessa kuorma-auto ja sen sisällä olleet työkoneet saatiin pysäytetyksi Virossa ja saalis palautettua takaisin omistajilleen.