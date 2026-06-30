Ukraina on tehnyt uusia ilmaiskuja Venäjälle.

Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista.

Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä viitisenkymmentä droonia.

Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin.

Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella.