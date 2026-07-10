Tukkirekan takapyörässä syttyi perjantai-iltana tulipalo Juuassa Pohjois-Karjalassa.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan täydessä lastissa olleen tukkirekan takapyörässä syttyi perjantaina alkuillasta uhkaava palo lähellä Juuan keskustaa Viitaniementiellä.
Rekan kuljettaja havaitsi hieman iltakuuden jälkeen palon taka-akselin pyörännavassa ja pysäytti ajoneuvon tien varteen.
Kuljettaja onnistui sammuttamaan palon ajoneuvon jauhesammuttimella ennen pelastuslaitoksen saapumista, mikä esti suurempien vahinkojen syntymisen.
Paikalle hälytetty pelastusyksikkö jäähdytti kuumentuneen pyörännavan vedellä. Sen jälkeen rekka pystyi jatkamaan matkaansa omin voimin.
Pelastuslaitoksen arvion mukaan palo sai alkunsa teknisestä viasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.