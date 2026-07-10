Auton kuljettaja pakeni poliisi Malminkaarelta Oulunkylään, tiedottaa Helsingin poliisi.
Helsingin poliisi otti perjantai-iltana kiinni kolme henkilöä lyhyen takaa-ajon päätteeksi. Tilanne sai alkunsa kello 20.30, kun poliisi sai ilmoituksen epäilyttävästi ajaneesta autosta Malminkaarella. Kuljettaja kieltäytyi pysähtymästä ja lähti pakoon poliisia.
Pakomatka päättyi Oulunkylän jalkapallostadionin parkkipaikalle, jossa autosta noussut kolmikko yritti vielä paeta paikalta jalan. Poliisi sai heidät kuitenkin nopeasti kiinni.
Ennen pysähtymistään kuljettaja aiheutti useita vakavia vaaratilanteita ajamalla muun muassa pitkin kevyen liikenteen väylää. Matkan varrella oli runsaasti jalankulkijoita. Alustavien tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
Poliisi tutkii tapausta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.