Poikeluksentiellä Ylöjärvellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.
Tampereen suuntaan matkalla olleessa ajoneuvojonossa tapahtui onnettomuus, kun ohittava ja ohitettava ajoneuvo osuivat toisiinsa ohitustilanteessa.
Osuman jälkeen ohittava ajoneuvo ajautui tien vasemmalle puolelle syvään ojaan ja törmäsi ojanpohjalla olleisiin puihin.
Ojaan päätyneessä ajoneuvossa oli kaksi henkilöä. Kuljettaja loukkaantui lievästi ja pääsi ulos ajoneuvosta omin avuin. Vakavasti loukkaantunut matkustaja pelastettiin autosta pelastuslaitoksen toimesta ajoneuvoa purkamalla.
Ensihoito kuljetti molemmat loukkaantuneet jatkohoitoon Acutaan.