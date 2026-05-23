Norja aiheutti jääkiekon MM-kisoissa jättimäisen yllätyksen, kun se voitti Ruotsin 3–2 ja otti askeleen kohti puolivälieriä.

Tappion myötä Ruotsin jatkopaikka ei ole alkulohkon päätöskierroksella enää Tre Kronorin omissa käsissä.

Kanada ja Tshekki ovat varmistaneet jatkopaikkansa B-lohkossa. Slovakia on kolmantena 11 pisteellä, Norja neljäntenä kymmenellä pisteellä. Yhdeksässä pisteessä lohkossa viidentenä oleva Ruotsi saattaa hyvinkin jäädä vielä jatkopelien ulkopuolelle.

Norja kohtaa maanantaina Tshekin ja tiistaina Tanskan. Ruotsilla on jäljellä enää ottelu Slovakiaa vastaan.

Ruotsin NHL-tähti Lucas Raymond epäonnistui avauserässä rangaistuslaukauksessa, jonka jälkeen Norjan Noah Steen teki ylivoimalla ottelun avausmaalin.

Ivar Stenberg tasoitti ottelun toisessa erässä ylivoimalla, mutta Steen osui erän puolivälin jälkeen jälleen – tällä kertaa alivoimalla.

Raymond toi päätöserän alussa tarkalla laukauksellaan Ruotsin vielä tasoihin, mutta Norjan alivoima puri vielä viimeisen kerran: Eirik Salsten karkasi ja löi taululle lukemat 3–2.

Tre Kronorin kiri ei ulottunut loppuhetkillä ylärimaa lähemmäksi ja tappion myötä se on todellisessa vaarassa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle. Vuonna 2021 Ruotsi jäi turnauksessa yhdeksänneksi ja ulos puolivälieristä.

Juttua muokattu kello 23.46: Voitto Ruotsista ei vielä varmistanut Norjan puolivälieräpaikkaa, mutta vahvisti sen asemia merkittävästi.