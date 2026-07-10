Linnanmäellä on sattunut tapaturma, tiedottaa Helsingin poliisi.
Alle kouluikäinen lapsi loukkasi kätensä tänään illalla Linnanmäellä, kertoo poliisi. Poliisin mukaan alle kouluikäisen lapsen kädet olivat jääneet painavan levyn alle. Levy oli suojannut jonkinlaisen sähkökaapin johtoja, poliisi kertoo.
Ilmoitus loukkaantumisesta hätäkeskukselle tuli noin kahdeksan aikaan illalla.
Lapsi toimitettiin jatkohoitoon. Poliisi kutsuttiin tilanteessa paikalle selvittämään tapaturman olosuhteita. Tapahtumaa tutkitaan alustavasti vammantuottamuksena.