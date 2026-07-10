Prinssi Harry ja Meghan lapsineen tapasivat kuningas Charlesin, mediat kertovat.

BBC kertoo, että kuningas Charles ja hänen puolisonsa kuningatar Camilla ovat ottaneet vastaan prinssi Harryn, tämän puolison Meghanin sekä parin kaksi lasta, jotka vierailevat parhaillaan Britanniassa.

Buckinghamin palatsi vahvisti perjantai-iltana, että kuningas Charles ja kuningatar Camilla ottivat perheen vastaan Highgrove Housessa aiemmin iltapäivällä.

Harry on vieraillut Britanniassa vain kerran tai pari vuodessa sen jälkeen, kun hänen välinsä kärjistyivät julkisesti sekä isänsä kuningas Charlesin että isoveljensä prinssi Williamin kanssa. Harryn lapset, 7-vuotias Archie ja 5-vuotias Lilibet, eivät ole käyneet Britanniassa sitten vuoden 2022.

Reuters kertoo, että Harry saapui Britanniaan viiden päivän vierailulle osallistuakseen hyväntekeväisyystapahtumiin ja seuratakseen brittiläisiä sanomalehtiä vastaan nostamansa merkittävän yksityisyyden suojaa koskeneen oikeusjutun lopputulosta.

Ennen matkaansa hänen kerrottiin olleen erimielinen Buckinghamin palatsin kanssa turvallisuusjärjestelyistä ja majoituksestaan.