Uutistoimisto AP:n mukaan Iraniin tehtiin torstaina ilma-iskuja, joiden tekijäksi mikään taho ei ole ilmoittautunut.
AP:n mukaan tämä on herättänyt hämmennystä ja kysymyksen siitä, onko jokin muu taho kuin Yhdysvallat voinut tehdä iskut. Yhdysvallat oli ilmoittanut tehneensä aiemmin torstaina kymmeniä iskuja Iraniin.
AP:n mukaan eräs iranilainen kansanedustaja olisi varoittanut Arabiemiraatteja tukemasta Yhdysvaltoja. Suoria syytöksiä se ei kuitenkaan ole esittänyt, eivätkä Persianlahden maat ole kommentoineet iskuja.
Myös Israel ilmoitti torstaina armeijansa olevan valmis iskuihin.
Juttua korjattu 10.7.26 kello 23.24. STT kertoi uutisessaan aiemmin virheellisesti, että iskuja olisi tehty tänään perjantaina, kun ne tosiasiassa tehtiin eilen torstaina.