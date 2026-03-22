Ratamoottoripyöräilijä Rico Salmela, 18, ylsi kuudenneksi Moto3-kisassa.

KTM-kuljettaja Rico Salmela saavutti hienosti uransa ensimmäiset ratamoottoripyöräilyn Moto3-luokan MM-pisteet Brasilian osakilpailussa.

Yhdeksännestä ruudusta kisaan lähtenyt suomalaislupaus nousi uusintalähdössä hetkeksi jopa kolmannelle sijalle.

Salmela taisteli viime hetkille palkintokorokepaikasta ja oli lopulta kuudes.

18-vuotias suomalainen ajaa ensimmäistä Moto3-kauttaan. Avausosakilpailussa Thaimaassa hän oli 19:s, ja nyt hän paransi siitä huomattavasti Brasiliassa toisessa kisassaan.

Suomen viimeisin palkintokorokesijoitus ratamoottoripyöräilyn MM-sarjasta on vuodelta 2014 Mika Kallion ajamana.

Rico Salmela on KTM:n kuljettaja.