Renny ja Johanna Harlin kävivät katsomassa balettiesityksen tyttärensä Cocon kanssa.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja tämän puoliso Johanna Harlin sekä parin lapset Coco ja Jules viettävät joulun kotonaan Miamissa. Ennen joulua vanhemmat veivät kolmevuotiaan esikoistyttärensä katsomaan Pähkinänsärkijä balettia Miamissa.

Johannan julkaisemista kuvista paljastuu, että perhe oli pukeutunut yhteneväisesti punaisiin.

– Hän rakasti sitä! Niin mekin! Johanna kirjoittaa yhden kuvan yhteyteen.

Pari kertoo The Harlin Show -podcastin jaksossa ennen esitystä, että he uskovat Cocon nauttivan siitä.

– Meillä on ihan mielettömän eturivin paikat siellä ja sinne on niin ihana viedä just Coco. Hän nauttii tanssista, esityksistä, teatterista ja valoista sekä puvuista, kaikista tuollaisista, Renny kertoo.

– Hän rakastaa sellaista. Hän on tosi kärsivällinen, tosi pienestä asti jaksanut istua ja katsoa sellaisia. Meidän nuorimmainen, hänet jätetään kotiin. Hän rakastaa katsoa esityksiä, mutta kaksi tuntia on liikaa, Johanna kertoo