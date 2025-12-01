Renny ja Johanna Harlin paljastavat Instagramissa, että heidän kolmas lapsensa on poika.
Menestysohjaaja Renny Harlinilla ja Johanna Harlinilla on kaksi yhteistä lasta, kolmevuotias tytär Coco ja reilun vuoden ikäinen poika Jules. Pariskunta odottaa parhaillaan kolmatta lasta ja paljastavat Instagramissa, että kyseessä on poika.
Perhe järjesti ystävilleen ja läheisilleen Gender reveal -juhlat, joissa saivat itsekin tietää asiasta ensimmäistä kertaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Perheen kolmannen lapsen laskettuaika on huhtikuussa.