Tutkimustiedon valossa rapujen keittäminen elävältä on hyvin epäeettistä: "Myös rapu tuntee kipua" – eikä se ole ainut ongelma tuhansien mökkien Suomessa

Ravun kokema kivuntunne herättää keskustelua, kun ravustuskausi on meneillään.

– Lapsena siinä oli oma tunnelmansa, kun pyytäminen tapahtui hämärässä ja jännittikin, sillä rapu voi nipistää saksillaan kipeästi, jos ei ollut tarkkana, kertoo Tero Ahvenharju, joka on intohimoinen ravustaja.

Hän on ravustanut niin kauan kuin muistaa, ja harrastus on tullut hänelle ikään kuin verenperintönä.

Tosin lapsuuden ”taskulamppu ja syötti tikussa” -pyytämistapa on vaihtunut nykyiseen mertaravustukseen.

Aina kunnolla kiehuvaan veteen

Ahvenharju on tottunut siihen, että Suomessa perinteinen rapujen valmistustapa on keittäminen. Hän painottaa, ettei eläintä saa koskaan laittaa veteen, joka ei vielä kiehu kunnolla.

Samalla hän huomauttaa, että ravun hermostollinen rakenne on kuitenkin hyvin erilainen verrattuna selkärankaisiin.

Tiedeyhteisössä ei ole hänen mukaansa yksiselitteistä näyttöä siitä, millä tavalla rapu kokee kipua tai miten kova kivun tuntemus on.

– On äärimmäisen tärkeää, että tutkimukset edelleen jatkuvat, jotta tarvittava lisätieto aiheesta saadaan.

"Sähkötainnutus ainoa oikea tapa"

Suomen eläinsuojelu ry:n asiantuntija Tommi Lapio sanoo, että rapujen keittäminen elävältä on nykyisen tutkimustiedon valossa hyvin epäeettistä.

– Monissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että myös rapu tuntee kipua, joten sitä ei suositella, hän perustelee.

Rapujen anatomia on sen kaltainen, että Lapion mukaan sähkötainnutus olisi ainoa oikeellinen menetelmä. Senkin haasteet hän tunnistaa.

– Markkinoilla on sähkötainnuttimia, mutta ne ovat lähinnä ravintolakäyttöön. Ne ovat kalliita eivätkä välttämättä sovellu kaikkien rapujen tainnuttamiseen.

– Ongelmana on, ettei kuluttajalle tällä hetkellä ole välttämättä hirveästi tarjolla vaihtoehtoja – paitsi ostaa ravut pakastettuna tai ettei syö ollenkaan rapuja.

Suomessa vahva ravustamisen perinne

– Meillä (Suomessa) on satojatuhansia mökkejä. Hyvin moni niistä on rapuvesien äärellä, ja tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus rapujen pyydystämiseen. Se, että joka mökissä olisi sähkötainnutin, ei ole mahdollista, arvelee myös Ahvenharju.