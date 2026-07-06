Lapin kalastusmatkailun kruununjalokivi Teno on menettänyt hohtonsa, kun Atlantin lohta ei enää saa pyytää siellä. Sen sijaan Tornionjoella lohta pyydetään kuten ennenkin. Tornionjoen lohikannan viime vuosien notkahdus on tasaantunut ja lohi nousee taas jokeen.

Kolarissa, Lappean suvannon kohdalla on ollut lohimatkailuyritys jo vuosikymmeniä. Samat kalastusmatkailijat palaavat vuodesta toiseen. He vakuuttavat, ettei tärkeintä ole saalis, vaan tutun porukan tapaaminen.

– Jos joku saa lohen, sitä juhlitaan porukalla, sanoo iittiläinen Ari Maliniemi, joka on käynyt Tornionjoella kalassa viimeiset 31 vuotta.

Rinnan konkarien kanssa joella kalastaa myös nuoria ja lapsia.

– Minä tykkään kalastaa ja muutenkin on rauhoittavaa, sanoo koulupoika Kasperi Pitkänen, joka on saapunut Tornionjoelle Kuusamosta.

Lohikanta kestää soutamisen

Luonnonvarakeskuksen nousulohilaskenta näyttää, että lohi nousee kotijokeensa vähintäänkin kohtuullisesti. Vuodet 2023 ja 2024 olivat heikkoja, mutta viime vuonna tapahtui käänne parempaan, ja sillä uralla ollaan edelleen.

Matkailuyrittäjä luottaa loheen.

– Meillä on tapana sanoa, ettei lohta soutamalla sukupuuttoon tapa, kertoo LappeanLohen toimitusjohtaja Marika Kylmämaa.

Lohta kalastetaan Tornionjoella soutuveneistä.

Biologit ovat samaa mieltä. Lohikanta kestää soutukalastuksen, mutta asiaa on tarkasteltava laajemmin.

– Kun lohenpoikaset lähtevät merivaellukselle, niiden eloonjäänti vaihtelee hyvin paljon vuodesta toiseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suunta on ollut laskeva. Jos kuitenkin kalastuspaine pysyy riittävän alhaisena eikä Itämeren tila kovin heikkene, niin kyllä siellä vielä kalastettavaa riittää, sanoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta.

Vaikka tämänkesäinen nousulohilaskenta näyttää lohen saapuvan kohtuullisen hyvin Tornionjoelle, ovat saalismäärät jääneet kovin pieniksi.

– Kalaa näkyy, mutta se ei pure, sanoo Marika Kylmämaa.

Kukaan ei tiedä, miten lohi onnistuu juuri tänä kesänä olemaan niin ovela, että se väistää lähes kaikki pyydystysyritykset. Sellaista vain sattuu, ja se kutkuttaa kalastajan mieltä: kuka lopulta onnistuu saamaan kalan, mistä ja millä vieheellä.

Kojamo tuli

Kun MTV Uutiset oli tutustumassa kalastumatkailuun Tornionjoella, ei kukaan ollut saanut yhtään kalaa koko joella päivän aikana.

Myöhemmin illalla joella näkyi taas liikettä, kun myöhäisinä kellonaikoina kalastavat pyytäjät lähtivät liikkeelle.

Suurin osa kalastajista oli jo iltatoimillaan tai jäähdyttelemässä saunan jälkeen terassilla, kun kaikkien katse yhtäkkiä terästyi ja kiinnittyi lähellä Ruotsin puoleista rantaa soutavaan kaksikkoon.

– Siellä on kiinni, huusi joku vienoista kiihtymystä äänessään.

Koko rannalla oleva yleisö alkoi tarkkailla tilannetta. Veneessä otettiin haavi esiin. Tunnelma tiivistyi, ja lopulta joelta kuului riemukas karjahdus.

Kun vene tuli rantaan, oli vastaanottajia ja onnittelijoita jo melkoinen joukko. Ja aivan totta, soutajilla oli mukanaan oikea kojamo, siis iso uroslohi. Ilo oli yhteinen, ja heti alkoi keskustelu uistimesta ja paikasta, jossa lohi nappasi kiinni.

Asian voi vielä tänä päivänäkin tarkistaa osoitteesta lohitilasto.fi. Siellä ovat kalastajien nimet ja saaliin strategiset mitat lohesta, joka saatiin Lappean suvannosta 2.7.2026.