Kanadalaishyökkääjä Alex Beaucage jatkaa Rauman Lukossa vuoden sopimuksella.

Beaucage ja Lukko käyttivät näin sopimuksessaan olleen option.

– Beaucage oli meidän paras maalintekijä ja jo senkin takia tietysti tärkeä pelaaja, mutta "Bucky" on myös todella kokonaisvaltainen pelaaja. Hän oli joukkueen ahkerin taklaaja, hyvä riistämään kiekkoa ja raastoi kyllä joukkueen eteen illasta toiseen, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt toteaa tiedotteessa.

24-vuotias laituri teki tällä kaudella 55 runkosarjaottelussa tehot 24+20 ja oli Lukon toiseksi tehokkain pelaaja.

– Haluan on olla yksi Liigan parhaista pelaajista, Beaucage summaa tavoitteensa.

Lukon kausi päättyi pudotuspelipettymykseen. Se taipui HPK:lle avauskierroksella ja jäi puolivälierien ulkopuolelle.